31 Mart seçimlerine günler kala adayların çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda.







Seçimlerin en merak edilen şehri ise İstanbul olmaya devam ediyor. İstanbul'da aday çıkararak AKP'de büyük rahatsızlık yaşanmasına neden olan Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye'nin birçok şehrinde sandığa iddialı hedeflerle gidiyor.





Bugün Hatay'ın Antakya ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde adaylarını çekmek için AKP'ye 3 şartını açıkladı.





"BU 3 ŞARTI YAPARSANIZ SEÇİMLERDEN ÇEKİLİRİZ"



Konuya ilişkin Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:







"Siz diyorsunuz ki Yeniden Refah CHP’ye kazandırır. Bu mantıkla giderseniz Kandil’le iş tuttuğunu ifade ettiğiniz DEM Parti de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor. İYİ Parti de AK Parti’ye seçimleri kazandırmak için giriyor. Bu mantıkla giderseniz o zaman sadece iki parti seçime girsin, diğer partiler girmesin. Anket yapılsın, en yüksek oy alan iki parti girsin. Çünkü diğer partilerin hepsi ya birine kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime giriyor. Böyle seçim mi olur? Böyle demokrasi, böyle sistem mi olur? Bütün bunlara rağmen Hatay’dan sesleniyoruz. Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail’le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin..





"BUGÜN İSTANBUL ADAYIMIZI ÇEKMEYE HAZIRIZ"

Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Alın bakalım, size hodri meydan. Şimdi bu adımları atın, hiçbir beklentimiz olmadan adayımızı çekmeye hazırız ama maalesef böyle bir adım atacağınızla ilgili de hiçbir ümidimiz yok. Zaten atacak olan insan 7 Ekim’den beri yaşanan bu katliam, bu vahşet karşısında şimdiye kadar çoktan Yeniden Refah Partisi’nin çağrısını bile beklemeden adım atmış olurdu"

