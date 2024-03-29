Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı, sizleri ekrana bekliyor! /29 Mart 2024 16:48

İftar Zamanı, sizleri ekrana bekliyor!

İftar Zamanı bir kez daha sürpriz konu ve konuklarıyla MCEU TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

SHABER3.COM

MCEU TV İftar Zamanı'nın bugünkü konukları Tarihçi Dr. Taceddin Kayaoğlu, bir dönemin sembol isimlerinden Sevgi Karyağdı ve 
şair, ressam Bekir Salim olacak. 

Metin Haboğlu konuğu Dr. Taceddin Kayaoğlu ile bugün;

- Kültürel yozlaşma yaşamadan değerlerimizi nasıl koruyacağımızı,
- İmanımızın gereği olarak insanlığa katkı sağlamanın ne demek olduğunu konuşacak. 

Haboğlu, 6 ayı hücrede olmak üzere 33 ay cezaevinde kalan Sevgi Karyağdı ile ise;

- Bu zor dönemi nasıl geçirdiğini,
- Yaşanan olumsuzluklar karşısında “Hizmet İnsanı” nın nasıl hareket etmesi gerektiğini ele alacak.  

Diğer yandan programın ikinci bölümde konuk şair ve ressam Bekir Salim’den sürpriz şiirler yer alacak. 

Program Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.


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