Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bu anketten hiç hoşlanmayacak! /10 Temmuz 2022 17:32

Erdoğan bu anketten hiç hoşlanmayacak!

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre, bütün partiler kendi adayını çıkarsa dahi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 29,8 olarak belirlendi.

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Anketin temel tezi partilerin kendi adaylarını çıkardığı varsayımına göre şekillendirildi. 

Bu çercede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 29,8 olarak belirlendi. Erdoğan bu oy potansiyeline göre hala en çok oyu alan aday pozisyonunda. Ne var ki, ittifaklar devreye girdiğinde bu sonuç Erdoğan için bir hayli endişe verici. 

Ankete göre, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm partiler ayrı aday gösterirse' sorusu sorulduğunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 28,8 olarak ölçüldü.

Aynı ankete göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyu yüzde 12,5 olarak duyuruldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar aday olursa ankete göre yüzde 9,8 oy alıyor.
 
Anket sonuçlarına göre en dikkat çeken partilerden biri de DEVA Partisi oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması halinde anket araştırmasına göre yüzde 6,3 oy alacak.
 
Ankete göre iktidar ortağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy oranındaki düşüşte dikkat çeken konularda biri oldu. Bahçeli'ye oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 6,0.

Ahmet Davutoğlu'nun oy oranı da yüzde 1.5 olarak ölçüldü.

Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oy oranı ise yüzde 1,2 olarak açıklandı. Ankette 'Diğer' ise yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olursa oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 1.5.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın oy oranı da yüzde 1,9 olarak ölçüldü. 
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