Erdoğan'ın BAE ve Katar ziyaretinde gündem Gazze'ymiş

AKP!li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani aranın verildiği bir dönemde Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretlerde ateşkesin kalıcı olması için zemin arayacak.
Erdoğan en son Temmuz ayında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı kapsayan ekonomi gündemi ağırlıklı bir tura çıkmıştı.
Erdoğan şimdiki ziyaret dizisi kapsamında ilk olarak bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelecek.
İkili görüşmenin ardından Dubai'ye geçecek olan Erdoğan, hazırlıkları aylardır süren 28'inci BM İklim Değişikliği Konferansı'na katılarak bir konuşma yapacak ve ardından Türkiye'ye dönecek. Dönüşünden bir gün sonra bu kez Katar'a gidecek olan Erdoğan 4-5 Aralık günlerinde ise Doha'da olacak.
Erdoğan'ın Doha'daki görüşmelerinin ana gündem maddesinin İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar ile bu ateşkesin uzatılması ve kalıcılaşması için uygun koşulların yaratılması olması bekleniyor.