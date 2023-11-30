Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da iki kişi, terör zanlısı olarak tutuklandı /30 Kasım 2023 09:27

Almanya'da iki kişi, terör zanlısı olarak tutuklandı

Almanya'da 15 ve 16 yaşlarındaki iki genç, Noel pazarları veya sinagoglara saldırı planladıkları şüphesi üzerine tutuklandı.

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Almanya'da biri 15 diğeri 16 yaşında iki genç, terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle tutuklandı.

Polis 15 yaşındaki şüphelinin, Köln yakınlarında bulunan evine Salı günü düzenlenen operasyonda gözaltına alındığını, daha sonra da savcılığa sevk edildiğini açıkladı. Leverkusen Bölge Mahkemesi zanlı hakkında terör amaçlı bir saldırı planladığı ve hazırladığı şüphesiyle tutuklama kararı çıkardı.

Savcılık, zanlının yaşının küçük olması nedeniyle daha fazla ayrıntı vermezken, Alman kamu yayın kurumlarından WDR, Rheinisch-Bergisch bölgesinde oturan gencin Brandenburg eyaletinde yaşadığı belirlenen başka bir gençle temas halinde olduğu ve birlikte eylem planı yaptıklarından kuşkulanıldığını duyurdu.

Brandenburg'da tutuklanan 16 yaşındaki şüphelinin daha önce cihatçı gruplarla temas halinde olduğu ve bu konuda sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.

WDR'in haberinde İslami eğilimli iki gencin Köln'de bir Noel pazarına ya da sinagoga yönelik bir terör saldırısı yapmayı planladıklarının iddia edildiği belirtildi.

Köln Polisinden yapılan açıklamada, bölgedeki Noel pazarları ve Yahudi kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtilerek, "Şu an için mevcut güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesini gerektirecek herhangi bir belirti yok" denildi.

Alman haber kanalı n-tv ise gençlerin Afganistan ve Çeçen kökenli olduklarını yazdı.
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