BM'den, 'Gazze kalıcı ateşkes' çağrısı

Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ateşkes sağlanması için müzakerelerin devam ettiğini belirterek, kalıcı ateşkes çağrısını yineledi. Guterres, Gazze’de hiçbir yerin güvende olmadığını söyledi.



“Güvenlik Konseyi’nin 2712 sayılı kararına uyulsun’’



Guterres, konsey üyelerine daha önce oy çokluğuyla almış oldukları 2712 sayılı kararı hatırlatarak "Bu karar, Hamas ve diğer gruplar tarafından tutulan tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Karar, tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişimi mümkün kılmak için Gazze Şeridi boyunca acil ve genişletilmiş insani duraklamalar ve koridorlar oluşturulması" çağrısında bulunuyor. Karar tüm tarafların, özellikle de sivillerin ve çocukların korunmasına ilişkin olarak, uluslararası insani hukuk da dahil, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalarını talep ediyor’’ dedi.



“218 Filistinli BM bayrağı altında öldürüldü”



Guterres, Gazze’de büyük bir insani felaketin tüm dünyanın gözleri önünde sergilendiğini belirterek, "Gazze halkı, dünyanın gözleri önünde büyük bir insani felaket yaşıyor. Ayrıca saldırılar sırasında etkin bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulması gereken çok sayıda cinsel şiddet vakası var. Birkaç hafta içinde, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarında, Genel Sekreter olduğumdan bu yana çatışmanın herhangi bir tarafının herhangi bir yıl içinde öldürdüğü toplam çocuk sayısından çok daha fazla sayıda çocuk öldürüldü" dedi.



Guterres, BM’ye bağlı tesislere ve çalışanlara yapılan saldırılarla ilgili, “BM bayrağı altında korunmaya çalışan bir milyondan fazla sivilin barındığı BM tesislerinin dokunulmazlığını vurgulamak istiyorum. Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki tüm tesislerinin koordinatlarını çatışmanın tüm taraflarıyla paylaşıyor. Buna rağmen 82 tesise saldırı düzenlendi. Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi okullarına sığınan toplam 218 yerinden edilmiş Filistinli öldürüldü, 894 kişi yaralandı. Gazze'de BM ailemizden 111 kişi öldürüldü’’ dedi.



Çin: “Diyalog ve müzakere hayat kurtarmak için en iyi yol”



Kasım ayı Güvenlik Konsey Başkanı Çin’in Dışişleri Bakanı Wang Yi, diyalog ve müzakerenin hayat kurtarmanın en iyi yolu olduğunu söyledi.



Barışın sağlanmasının, kriz ve çatışmadan tek çıkış yolunun iki devletli çözümden geçtiğini söyleyen Wang, "Çatışmalar yeniden başlarsa, büyük bir olasılıkla tüm bölgeyi kapsayan bir felakete dönüşecek. Bunu önlemek için tek çare, müzakere edilerek uzlaşının sağlandığı kalıcı bir ateşkes’’ dedi



ABD: ‘’İsrail sivilleri korumak için her türlü tedbiri almalı’’



ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, geçici ateşkesin bir umut ışığı olduğunu, geçici ateşkesin daha da genişlemesini istediklerini belirterek, “ABD, İsrail'e, halkını terör eylemlerinden koruma haklarını kullanırken sivil ölümlerini önlemek için mümkün olan her türlü tedbiri alma çağrısı yapıyor. İlk günden itibaren ABD'nin yaklaşımı doğrudan diplomasi oldu” dedi. Thomas-Greenfield, Gazze’de çok daha fazla miktarda insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.



Thomas-Greenfield, İsrail’e uluslararası hukuku hatırlatarak, “Hamas'ın insanları canlı kalkan olarak kullanmaya devam ettiğini biliyoruz ancak bu, İsrail'in uluslararası insani hukuk kapsamında sivilleri koruma sorumluluğunu azaltmıyor. Daha fazla insani yardıma ihtiyaç var. Bu nedenle yardımın kapsamını genişletmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. BM personeli ve gazeteciler de dahil tüm tarafların sivilleri korumak için mümkün olan her şeyi yapması gerekiyor" dedi.



İsrail: “Güvenlik Konseyi’nin Hamas'ı kınamadaki başarısızlığı şok edici bir durum”



İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Yahudi halkının soykırım girişimlerine ve saldırılarına birden fazla kez maruz kaldığını, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı bir “kötülük eylemi” başlattığını, Holokost'tan bu yana bir gün içinde en çok Yahudi’yi katlettiğini belirtti.



Erdan, "Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, iki ay sonra buradayız ve Hamas'ın vahşi suçları bu organ (Güvenlik Konseyi) veya herhangi bir BM organı tarafından kınanmadı" dedi. Gilad Erdan, İran'ın Hamas'ı silahlandırdığını, finanse ettiğini ve eğittiğini belirterek, “Hamas İsrail'le tek başına savaşmıyor. Hizbullah füzeleri kuzey İsrail’e yağıyor. İran, İsrail'i yok etme amacını gizlemiyor” dedi.



Filistin: “Tarihi bir kavşaktayız”



Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, ateşkesin sağlam olması gerektiğini, Filistinliler olarak tarihi bir kavşakta olduklarını belirterek, "Bu bir savaş değil. Bu kimsenin haklı çıkaramayacağı bir katliamdır. Buna son verilmesi gerekiyor. 15 binden Filistinli İsrail tarafından öldürüldü. Bunların on binden fazlası kadın ve çocuklar. Gazze'de hiç kimse güvende değil, ne çocuklar, ne doktorlar, ne insani yardım personeli, ne gazeteciler, ne BM personeli. Uluslararası korumaya ihtiyacımız var. Tarihi bir kavşaktayız. Gazze olmadan Filistin olmaz. Gazze kanıyor, Gazze acı çekiyor’’ diye konuştu.