Türkiye’de futbol camiası “Süper Kupa Finali' için sesini yükseltiyor ama...

Ancak Türk futbolunun en büyük kupası olarak kabul edilen Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanacağı kesinleşmeden, hatta ilk söylentisi çıktığından bu yana hem kulüpler hem de taraftarlar Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılındaki finalin yurtdışında oynanmasına karşı çıkıyor.



TFF’den geri adım yok: “Proje federasyonun, Süper Kupa Finali Riyad’da”



Tepkilerin büyümesi sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Süper Lig maçlarındaki hatalı kararlar nedeniyle eleştirilerin odağındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yle görüşmesi, futbol dünyasında “acaba karar gözden geçirilecek mi?” sorusunu gündeme getirdi.



Ancak TFF’den bugün yapılan açıklamada, Süper Kupa müsabakasının Suudi Arabistan’da yapılacağı teyit edildi; maç yayının da hükümete yakın Turkuaz Medya Grubu’na ait ATV’den yapılacağı ifade edildi.



TFF, maçın yurtdışında oynanması ile kulüplere alternatif gelir kaynakları yaratmayı hedeflediğinin de altını çizdi.



Bu kararın ardından, Riyad’da Süper Kupa maçı oynayacak Türk futbolunun iki devinden henüz yeni bir açıklama gelmedi.



Galatasaray ve Fenerbahçe uzun yıllar sonra bir konuda aynı fikirde: “Süper Kupa Türkiye’de oynansın”



Bununla beraber hem Sarı-lacivertliler’in hem de Sarı-kırmızılılar’ın yüksek divan kurullarından maçın Türkiye’de oynanması kararı çıkmıştı.



Üç hafta önce Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında “Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa Finali’nin Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanmasını arz ve teklif ederiz” yazılı önergeyi okuyan YDK Başkanı Uğur Dündar, bu teklifinin alkışlarla kabul edildiğini duyurmuştu.



Aynı günlerde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu kupa Türkiye’de oynansın; eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası’ydı, kupayı da Cumhurbaşkanı’nın elinden almak istiyoruz” diyerek Sarı Kırmızılı camianın da Suudi Arabistan’daki maça mesafeli olduğunu ortaya koymuştu.



Akkuş: “Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla Türkiye’de oynanmalıydı”



Türkiye’de futbolseverlerin nadiren aynı fikirde buluştuğunu belirten gazeteci Alpaslan Akkuş, buna rağmen bu maçın Suudi Arabistan’da oynanmak istenmesinin hatalı bir tercih olduğunu söyledi.



VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Akkuş, “Ben kulüplerin bu anlaşmanın içindeyken göstermelik itiraz mı yoksa burada oynamak istiyorlar mı ondan emin alamadım. Ancak taraftarın çok net Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde kesinlikle ve kesinlikle bu Süper Kupa Türkiye’de oynanmalıydı. Hatta Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla 100. Yıl Kupası adıyla oynanarak özel bir anlam da katılabilirdi” dedi.



“Bu maç 100 yılda bir oluyor, bu hatadan derhal dönülmesi lazım”



TFF’nin dile getirdiği “kulüplere kaynak yaratma” düşüncesinin bir seferlik ihmal edilmesinin hiçbir kulüp için “tamiri imkansız sonuçlar” doğurmayacağının altını çizen Akkuş, Türkiye’nin Cumhuriyet’in 100. yılında büyük bir fırsatı geri teptiği görüşünü dile getirdi.



Bir dönem Fenerbahçe TV’de yorumculuk yapan ve Takvim gazetesinde köşe yazan Akkuş, “Bakın söze gelince ‘dünya büyüğüyüz’ diyoruz. İHA’mızı, SİHA’mızı, arabamızı yapıyoruz. Hiç kimseye ihtiyacı olmayan bir ülkenin oradan gelecek 3-5 milyon Euro’ya da ihtiyacı olmayıversin. Bu 100 yılda bir olacak bir maç, bu nedenle oradan gelecek her neyse gerek kulüpler gerek federasyon feragat etsin. İstesen bu kadar iyi denk gelmez. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünde bu özel kupa Türk futboluna damga vurmuş en önde gelen iki kulübe denk gelmiş. Bundan daha iyi bir fırsat olur mu? Koy adına ‘100. Yıl Özel Kupası’, istediğin bir tarihe Samsun’a koy, Ankara’ya koy, İzmir’e koy, Çanakkale’ye koy ve oynat. Bunun maddi bir karşılığı yok. Bu hatadan derhal dönülmesi lazım. Bu maç Türkiye’de oynanmalıdır” dedi.



Analiz gazetesi yazarı ve TMOK Fair Play Konseyi üyesi Fatih Kuşçu ise kulüplerin taraftarlarından gelen baskı nedeniyle daha önce vermiş oldukları karardan döndüklerini söyledi.



VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Kuşçu, “100. yıl Türkiye Cumhuriyeti için çok özel bir yıl. Ancak kulüpler, bunu düşünmeden federasyona onay verdiler. Süper Kupa’nın 4,5 milyon dolara Suudi Arabistan’da oynanması kararlaştırıldı. İspanya Süper Kupası da orada oynanacak. Bu maçın bütçesi ise 10 milyon Euro. Riyad’daki final Türk futbolunun marka değeri açısından da önemli. Ancak kulüpler taraftarlardan gelen büyük 100. yıl baskısı nedeniyle çark ettiler” dedi.



“Suudi Arabistan’dan para alacağız sevdasına bu işi bu hale getirmenin bir alemi yok”



Maçın Suudi Arabistan’da yapılmasına taraftarlar da tepkili.



Öğrenci olduğunu söyleyen Deniz Keskin, “Atatürk ilkelerine karşı bir ülkede bu maç yapılmamalı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Türkiye’nin iki büyük takımının maçı, başka bir ülkede olmaz. Ankara’da da olabilir Fenerbahçe stadı olabilir, Galatasaray stadı olabilir ama kesinlikle Suudi Arabistan’da olmaz” derken işletmeci Togan Tekin, “Fenerbahçe ve Galatasaray zaten büyük bir değer. Suudi Arabistan’dan para alacağız sevdasına bu işi bu hale getirmenin bir alemi yok” ifadelerini kullandı.



Esnaf olduğunu belirten Cenk Coşkun de şeriat yanlısı bir ülkede para için Süper Kupa Finali oynatmanın Cumhuriyet’in 100. yılı ile bağdaşmadığını düşündüğünü söyledi.



50. yıldaki finali Fenerbahçe, 50. Yıl Kupası’nı Galatasaray kazandı



Lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren Süper Kupa 2006’dan beri oynanıyor. Ancak kupanın geçmişi 1966 yılına dayanıyor. 1963-2006 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan kupanın ilk şampiyonu Beşiktaş’ı 2-0 yenen Galatasaray oldu.



Kupayı 16 kez müzesine götüren Galatasaray finalde altı kez karşılaştığı Fenerbahçe’yi üç kez yenerken üç kez de mağlubiyete uğradı.



İstanbul’un iki devi bu rekabette ilk kez 1973’te kozlarını paylaştı. Cumhuriyet’in 50. yılında yapılan bu ilk finali Fenerbahçe 2-1 kazandı. İstanbul’un sarı lacivertlileri geride kalan 57 yılda 9 kez kupayı kaldırma başarısı gösterdi.



Yine 1973 senesinde Cumhuriyet’in 50. yılı nedeniyle düzenlenen sekiz takımın katıldığı 50. Yıl Kupası’nda yine sarı lacivertliler ile sarı kırmızılılar finalde karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı Galatasaray penaltılarla 4-3 kazanarak müzesine götürdü.



Sonrasında Fenerbahçe 1985 ve 2014’te Galatasaray’ı finalde devirirken Galatasaray 1996, 2012 ve 2013’te Fenerbahçe’ye üstünlük sağladı.



Bu yılki finalde bu rekabette de taraflardan biri eşitliği bozacak.