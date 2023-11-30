Samanyolu Haber /Dünya / O ülke bayrağını değiştiriyor /30 Kasım 2023 09:16

O ülke bayrağını değiştiriyor

Kırgız kültüründe "vefasızlığı" ve "hizmetkarlığı" simgeleyen ayçiçeği simgesi, ülkede son dönemde farklı anlamlar çağrıştırdığı için eleştiriliyordu.

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Kırgızistan parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da dahil çok sayıda kişi tarafından eleştirilen ülke bayrağının değiştirilmesini oylayarak kabul etti.  

İlk oylamada kabul edilen yasa, bayrakta ayçiçeğine benzetilen güneş ışınlarını düz hale getirmek için tasarımı değiştiriyor.

Orta Asya ülkesinin Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının ardından 1992 yılında kabul edilen bayrağı, geleneksel Kırgız yurt çadırının zirvesi olan sarı bir güneşi kırmızı bir zemin üzerinde 40 ışınla tasvir ediyor.


Fakat bayrağın ana unsurlarından olan bu ışınlar son zamanlarda ayçiçeğine benzetildikleri için eleştiriliyor.

Kırgız kültüründe "vefasızlığı" ve "hizmetkarlığı" simgeleyen ayçiçeği, "kişisel çıkar için bağlılığını değiştirmeye istekli", "kararsız" ve "köle ruhlu" bir kişiyi tanımlamak için kullanılıyor.

Eylül ayında birçok parlamenter tarafından ışınların ayçiçeğine benzetilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Japarov da açıklamada bulunmuş ve "Toplumumuzda bayrağımızın ayçiçeğine benzediğine dair yaygın bir görüş var ve ülkenin dizlerinin üzerinden kalkamamasının nedenlerinden biri de bu" demişti.
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