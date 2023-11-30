Google 'kökten temizliğe' başladı

Google etkin olmayan hesapları neden siliyor?





Hesabımın silinmesini nasıl önleyebilirim?





Bu politikanın herhangi bir istisnası var mı?

Google, kendi sitesinde "etkinlik tanımı"nı şu şekilde açıklıyor:





Bir süredir kullanmadığınız bir Google hesabınız mı var? Kaybolmasını istemiyorsanız, kasım ayı bitmeden oturum açmalısınız.Google'ın mayıs ayında duyurduğu "aktif olmayan hesap" politikası kapsamında, en az iki yıldır kullanılmayan hesaplar 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren silinecek.Aktif olmadığı tespit edilen hesap ve içerikler cuma günü itibariyle aşamalı olarak ortadan kaldırılacak.Silinme riski taşıyan bir hesabınız varsa, Google'dan bu hesaba bağlı e-postaya ve kurtarma adresine (varsa) gönderilen birden fazla bildirim almanız gerekiyor.Yeni uygulamayla ilgili bilgi almaya çalışıyorsanız ve Google Drive, Dokümanlar, Gmail ve daha fazlasındaki içeriğinizin kaydedildiğinden emin olmak istiyorsanız, işte bilmeniz gerekenler.Google, mayıs ayında yaptığı duyuruda etkin olmayan hesap güncellemesini güvenlik sorunlarına bağlamıştı.Uzun süredir kullanılmayan hesapların ele geçirilme olasılığının daha yüksek olduğunu belirten şirket, "unutulmuş veya denetimsiz hesapların" genellikle eski şifrelere ve iki faktörlü kimlik doğrulamasından yoksun olduğu ve daha az güvenlik kontrolü aldığını belirtmişti.Sonuç olarak, bu hesaplar ele geçirilebilir, spam veya diğer kötü amaçlı içeriklerin yanı sıra kimlik hırsızlığı için de kullanılabilir.Google hesabınızı etkin tutmanın (ve böylece silinmesini önlemenin) en kolay yolu, en az iki yılda bir oturum açmak.Hesap etkinliği gerekliliklerini yerine getiren diğer eylemler arasında, Google hesabınızda oturum açmışken e-posta göndermek veya e-postalarda gezinmek, Google aramayı kullanmak ve YouTube videolarını izlemek (YouTube'un da Google'a ait olduğu unutulmamalı) yer alır.Üçüncü taraf uygulamalar ve yayınlar için profiller dahil Google hesabınız aracılığıyla kurulan mevcut abonelikler de etkinlik için hesap oluşturabilir.Google Fotoğraflar'daki içeriği korumak için özel bir oturum açma işlemi gerekir.Google tarafından daha önce duyurulduğu üzere, Fotoğraflar içeriği iki yıl kullanılmadığında benzer şekilde silinebilir ki bu da görüntülerin çöp kutusuna gitmesini önlemek için uygulamayı sık sık açmanız gerektiği anlamına gelir.Sadece iki yıl ya da daha uzun süredir kullanılmayan kişisel Google hesapları etkin olmayan hesap güncellemesinden etkilenecek.Google, okullar veya şirketler gibi kuruluşlar için oluşturulan hesapların etkilenmeyeceğini belirtiyor.Google'ın yeni çevrimiçi politikasına göre, istisnalar arasında aktif küçük hesapları yöneten Google hesapları, hediye kartı bakiyesi içeren hesaplar ve devam eden Google ürünleri, uygulamaları veya abonelikleri satın almak için kullanılan hesaplar yer alıyor.Bir Google sözcüsünün AP'ye yaptığı açıklamaya göre, şu anda YouTube videolarının bulunduğu hesapların silinmesine yönelik plan bulunmuyor.Google hesabımdaki verileri kaydedebilir miyim?Google hesabınızı aktif tutmanın ötesinde, verilerinizi yönetmenize ve yedeklemenize yardımcı olacak birkaç araç bulunuyor.Örneğin Google Takeout, kullanıcıların hesap verilerini istedikleri zaman Google dışına indirmelerine ve dışa aktarmalarına olanak tanıyor.Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi ise hesabınızın etkin olmaması durumunda hesabınıza ve verilerinize ne olacağını seçmenize olanak tanıyor; buna belirli dosyaları güvenilir kişilere gönderme ya da hesabı tamamen silme seçenekleri de dahil.Google'dan istifa eden 'yapay zekanın babası' Hinton: PişmanımGoogle'ın çevrimiçi politikası ayrıca, şirketin ölen bir yakınının hesabını kapatmak ve/veya bazı hesap içeriklerini oturum açma bilgilerini paylaşmadan sağlamak için duruma göre birinci derece yakınlarıyla ortak çalışabileceğini belirtiyor.Google, kullanıcılardan hesapları için bir kurtarma e-postası sağlamalarını ve güncellemelerini istiyor.Bu da etkin olmayan hesap bildirimleri ve diğer iletişimlerin gönderilmesi için de yararlı yol olarak görülüyor.Kullanımdaki Google Hesapları etkin olarak kabul edilir. Etkinlik, oturum açarken veya Google Hesabınızda oturumunuz açıkken yaptığınız işlemleri içerebilir.E-posta okuma veya göndermeGoogle Drive'ı kullanmaYouTube videosu izlemeFotoğraf paylaşmaUygulama indirmeGoogle Arama’yı kullanmaGoogle ile oturum açma özelliğini kullanarak bir üçüncü taraf uygulamasında veya hizmetinde oturum açmaGoogle Hesabı etkinliği cihaza göre değil hesaba göre gösterilir. Google Hesabınızda oturum açtığınız her yüzeyde (ör. telefonunuzda) işlem yapabilirsiniz.Cihazınızda ayarlı birden fazla Google Hesabı varsa 2 yıllık süre içinde her birinin kullanılması gerekir.