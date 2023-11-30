Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo'ya 1 milyar dolarklık tazminat davası /30 Kasım 2023 09:09

Ronaldo'ya 1 milyar dolarklık tazminat davası

27 Kasım'da yapılan toplu başvuruda şikayetçiler 1 milyar doları aşan tazminat talebinde bulunuyor.

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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance reklamı nedeniyle ABD'de 1 milyar dolarlık toplu bir davayla karşı karşıya.

BBC'nin haberine göre davacılar, Ronaldo'nun kendilerini kripto para birimlerine yatırım yapmaya teşvik eden Binance tanıtımı nedeniyle mali zarara uğrattığını iddia ediyor.  

Şikayetçiler 1 milyar doları aşan tazminat talebinde bulunuyor.

Binance, Kasım 2022'de Ronaldo ile birlikte ilk "CR7" değiştirilemez kripto varlık (NFT) koleksiyonunu kamuoyuna tanıtmıştı.  

Duyuruda futbolcunun "destekleri için" hayranlarını ödüllendireceği de ifade edilmişti.

"CR7" Ronaldo'nun isim ve soyadının baş harflerini ve forma numarasını temsil ediyor.

Ronaldo da, Binance ile ortaklığını duyurduğu bir sosyal medya videosunda muhtemel yatırımcılara "NFT oyununu değiştireceğiz ve futbolu bir sonraki seviyeye taşıyacağız" sözleriyle milyonlarca takipçisine teşvikte bulunuyor.

27 Kasım'da ABD'nin Florida eyaleti Bölge Mahkemesi'ne yapılan toplu başvuruda, Ronaldo'nun"Binance ile ortak çalışarak kayıtsız menkul kıymetlerin satışını teşvik ettiği, yardımcı olduğu ve aktif olarak görev aldığı" belirtildi.

Davacılar, Ronaldo'nun Binance'i tanıtmasının Cayman Adaları'nda kayıtlı olan kripto borsası için ilk haftalarda "aramalarda yüzde 500 artışa" yol açtığını bu durumun kendilerini yanılttığını dile getirdi.
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