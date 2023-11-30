İnsani arada 6. gün: Anlaşma uzayabilir

Gazze’de Hamas tarafından Kızılhaç yetkililerine teslim edilen bir grup İsrailli esir, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a götürüldü.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esir ile 4 Taylandlının Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.



2 RUS DA SERBEST



Hamas ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çabalarına karşılık 2 Rus vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Serbest bırakılan iki kişinin bu akşam Gazze Şeridi’nden serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin dışında olduğu aktarıldı.



TAMİMİ DE SERBEST BIRAKILACAK



İsrail’in 30 kadar Filistinli serbest bırakması bekleniyor. Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi.



İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında “Filistinli cesur kız” olarak bilinen Ahed Tamimi de bulunuyor.



ANLAŞMA UZATILABİLİR



Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda insani aranın en az 2 gün daha uzatılması için görüşmelerin devam ediyor. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkesin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.



HAMAS ŞARTINI AÇIKLADI



Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, “Gazze’ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez” dedi.



ESİR TAKASI ANLAŞMASI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara “insani ara” verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.



Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.



“İnsani ara” ve esir takası 27 Kasım'da aynı şartlarla 2 gün daha uzatılmıştı. Bu kapsamda dün 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir daha karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.