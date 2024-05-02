Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu'na hapis cezası /02 Mayıs 2024 23:13

Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu'na hapis cezası

Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayeti üzerine yargılandığı davada 2 yıl hapse mahkum edildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre gazeteci-yazar Barış Terkoğlu’nun, Odatv’de yayımlanan, 'Türkiye’nin gündemindeki kararları hep aynı hakim veriyor' başlıklı haber ile Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan, 'Türkiye’yi karıştıran hakimi nereden hatırlıyorum' başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayeti üzerine, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması bugün İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nın (MLSA) X hesabından yaptığı paylaşıma göre, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Terkoğlu, 'Hakimler, savcılar ve polisler birer yurttaştır. Yaptıkları eylemler nedeniyle eleştirilebilirler. Onlara bütün yurttaşlardan ayrı koruma zırhı getirmek Anayasa’ya aykırıdır' dedi.

Mahkeme, Terkoğlu’nun ‘terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek’ suçunu işlediğine kanaatine varıldığını kaydederek, 2 yıl hapis cezası verdi.
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