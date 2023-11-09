Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'liler aydınlanma yaşıyor:Vesayetler kalktı derken, biz kendi militan yargımızı oluşturduk /09 Kasım 2023 16:59

Eski AKP'liler aydınlanma yaşıyor:Vesayetler kalktı derken, biz kendi militan yargımızı oluşturduk

Eski Milli Eğitim Bakanı Çelik yıllarca "Kemalist militan yargıdan çektiklerini" öne sürdü, "Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize" dedi.

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AKP hükümetlerinde uzun süre Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Hüseyin Çelik Yargıtay'ın Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunmasına "Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize!!!" tepkisini gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yıllar yılı, başını Vural Savaş, Sabih Kanadoğlu, Yekta Güngör Özden, Nuh Mete Yüksel ve benzerlerinin başını çektiği, vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik. Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize!!!" ifadelerini kullandı.

Çelik mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bu yargıya ve anlayışa sahip olunan ülkede, bir de kalkmış, AB’nin eleştirilerine karşı efeleniyoruz.
Aynada kendimizle yüzleşmek için vakit geldi geçiyor bile.
Cumhuriyetin 100. Yılı değil de 1000. yılı olsa ne yazar. Cumhuriyet, Cumhuriyet olmadıktan sonra yaşının ne önemi var…
Unutmayalım ki, Suriye, İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Çin, Rusya, Küba, Venezuella da Cumhuriyet’tir…."
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