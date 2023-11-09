Hesabı ödemeyen kaymakam konuştu: Korumalarımı gönderecektim

Artvin'in Yusufeli ilçesinde gittiği bir lokantada yemeği beğenmediğini söyleyerek hesap ödemeyen Kaymakam Hacı Kerim Meral, kendisini "Korumalarımı gönderip hesabı ödeyecektim" diyerek savundu.





Yusufeli ilçesinde yaşanan olayda ilçenin Kaymakamı Hacı Kerim Meral 6 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinde iki misafiri ile birlikte ilçedeki bir lokantaya gitti.





Misafirleriyle birlikte döner yiyen, ardından tatlı da yiyip çaylarını içerek kasaya yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat'a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini söyleyerek hesabı ödemeden işletmeden ayrıldı.





İşletme sahibi Ferhat Kodat ise yaşananları sosyal medya üzerinden duyurdu.





Kodat şunları söyledi:





"Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağolsun, fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür."





Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral ise olayın medyaya yansıması üzerine önce "kumpas" dedi, sonra da borcunu ödeyeceğini açıkladı.





Kodat'ın açıklamalarının sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, kendisini "Olay tamamen çarpıtma, kumpas kurmuşlar" ifadeleri ile savundu.





10 Haber'e konuşan Kaymakam Hacı Kerim Meral, "Korumalarımı gönderip hesabı ödeyecektim" dedi.





OLAY BASINA YANSIDIKTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ





Lokanta sahibi Kodat ise olayın basına yansımasının ardından Meral'in kendisinden özür dilediğini belirterek "Eşim ve 35-40 müşterimin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum" dedi.





Hacı Kerim Meral İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin geleceğini söyleyerek şöyle sürdürdü:





"Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş. Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da Kaymakam bey canınız sağ olsun dedi. 'Onlardan hesabı alma' dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. 'Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım' dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler.”





"YÜKSEK DOZLU SAKİNLEŞTİRİCİ ALIYORUM"





Kaymakam Meral'in ardından ulaştığımız lokanta sahibi Ferhat Kodat ise eşi ve müşterilerinin ortasında kendisine bağırıldığını belirterek "Geldiler yemeklerini yediler. Dükkanda 35-40 kişi varken 'Beğenmedim rezil bir yemek, hesap da ödemiyorum' dedi. Ben de 'beğenilmeyen yemeğin parasını almam' dedim. Yanındakiler hesap ödemeye kalktı. 'Ödemeyeceksiniz' dedi. Kaymakam Bey haberler medyaya düştükten sonra geldi özrünü diledi. Ben de 'Eşim ve 35-40 kişinin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum' dedim. 'Hakkını helal et' dedi. Hakkımı helal ettim. İki gündür yüksek dozlu sakinleştirici alıyorum. Ömrüm boyunca böyle bir şey yaşamadım. Bir insanın onuruyla böyle oynanmaz. Yemeklerini de yemiş bitirmişler. Ben kötü bir esnaf değilim. Ayakkabı boyacılığından buralara geldim. Yusufeli beni bilir. Dava açmadım kendisine, sakinleşip öyle karar vereceğim. Kaymakam Bey için de üzülüyorum. Durum bundan ibarettir" diye konuştu.





SORUŞTURMA AÇILMIŞTI





İçişleri Bakanlığı yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yapılan tepki paylaşımları üzerine harekete geçerek soruşturma başlatmıştı. Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada “Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı" denmişti.