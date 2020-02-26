Samanyolu Haber /Dünya / Eski doktoru: Yemeğine gizlice karnabahar karıştırırdık /26 Şubat 2020 11:50

Eski doktoru: Yemeğine gizlice karnabahar karıştırırdık

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski doktoru Ronny Jackson, et yoğunluklu beslendiğiyle bilinen Trump'ın yemeklerine gizlice sebze karıştırdıklarını söyledi. Jackson, sağlık raporlarında obez olarak çıkan Trump'a kilo verdirmeyi ya da spora başlatmayı başaramadığını söyledi.

SHABER3.COM

New York Times'a konuşan Jackson, kilo almaya başlayan ve sıkça fast-food tükettiği bilinen Trump'a kilo verdirmek için egzersiz ve diyet uygulatmaya çalıştığını söyledi. "Egzersiz konusunda istediğimizi elde edemedik" diyen doktor diyet kısmına odaklandıklarını anlattı.

Jackson, "Dondurmaları erişemeyeceği yerlere koyduk. Patates püresi yediğinde içine gizlice karnabahar karıştırdık" dedi.

Genetiği harika' demişti

Trump’ın her yıl yapılan rutin sağlık kontrollerinin birinin ardından sonuçları açıklayan Jackson, “Genel sağlığı harika. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim” sözleriyle çok konuşulmuştu.

Jackson, “Buna genetik denir. Bazı insanlar harika genlere sahiptir” demişti.

Emekli Donanma Tuğamirali olan Ronny Jackson, sonuncusu Donald Trump olmak üzere üç başkanla birlikte çalıştıktan sonra geçen yıl aralık ayında Beyaz Saray’dan ayrılmıştı.

Başkan Trump, eski doktorunu, Eski Muharipler Bakanlığı’na aday göstermiş ancak Ronny Jackson, hakkındaki görevi suiistimal ve aşırı alkol alma iddialarının ardından adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski doktoru: Yemeğine gizlice karnabahar karıştırırdık Sonraki Haber >>

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Can Ataklı’dan Erdoğan’a deprem eleştirisi: “Sen ne yaptın lan!”

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Güney Kore’de yüzlerce metre maske kuyruğu

Kamyon trenin altında kaldı

Kamyon trenin altında kaldı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Maske takmayan Çinli kadın nehirden atladı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

Erdoğan'ın kumandası Putin'in elinde...

THY uçağında Korona virüs şüphesi

THY uçağında Korona virüs şüphesi

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:54:41