Eski doktoru: Yemeğine gizlice karnabahar karıştırırdık

New York Times'a konuşan Jackson, kilo almaya başlayan ve sıkça fast-food tükettiği bilinen Trump'a kilo verdirmek için egzersiz ve diyet uygulatmaya çalıştığını söyledi. "Egzersiz konusunda istediğimizi elde edemedik" diyen doktor diyet kısmına odaklandıklarını anlattı.



Jackson, "Dondurmaları erişemeyeceği yerlere koyduk. Patates püresi yediğinde içine gizlice karnabahar karıştırdık" dedi.

Genetiği harika' demişti





Trump’ın her yıl yapılan rutin sağlık kontrollerinin birinin ardından sonuçları açıklayan Jackson, “Genel sağlığı harika. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim” sözleriyle çok konuşulmuştu.





Jackson, “Buna genetik denir. Bazı insanlar harika genlere sahiptir” demişti.





Emekli Donanma Tuğamirali olan Ronny Jackson, sonuncusu Donald Trump olmak üzere üç başkanla birlikte çalıştıktan sonra geçen yıl aralık ayında Beyaz Saray’dan ayrılmıştı.





Başkan Trump, eski doktorunu, Eski Muharipler Bakanlığı’na aday göstermiş ancak Ronny Jackson, hakkındaki görevi suiistimal ve aşırı alkol alma iddialarının ardından adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.