Euroda yeni rekor: 29 lirayı aştı

ABD'de bugün açıklanan tüketici enflasyonunun haziranda beklentilerin altında kalmasıyla birlikte dolar endeksi gerilerken Euro yükselişe geçti. Böylece Euro/TL'de 2023 yılının zirvesi görüldü.
EURO NE KADAR?
Gün içerisinde 28.83 TL seviyesinde seyreden euro kuru enflasyon kararının açıklanmasının ardından 29 lirayı geçerek rekor kırdı. Euro/TL yazım sırasında 29 lira 8 kuruş seviyesinde seyrediyor.
Öte yandan, bugün ABD’den enflasyon verisinin beklentinin altında kalmasının ardından ons altın 1.957 doları aşarken, gram altın da 1655 TL ile rekor tazeledi.