Samanyolu Haber /Gündem / Euroda yeni rekor: 29 lirayı aştı /13 Temmuz 2023 11:40

Euroda yeni rekor: 29 lirayı aştı

ABD'de bugün açıklanan tüketici enflasyonunun haziranda beklentilerin altında kalmasıyla birlikte dolar endeksi gerilerken Euro yükselişe geçti.

SHABER3.COM

ABD'de bugün açıklanan tüketici enflasyonunun haziranda beklentilerin altında kalmasıyla birlikte dolar endeksi gerilerken Euro yükselişe geçti. Böylece Euro/TL'de 2023 yılının zirvesi görüldü.

EURO NE KADAR?

Gün içerisinde 28.83 TL seviyesinde seyreden euro kuru enflasyon kararının açıklanmasının ardından 29 lirayı geçerek rekor kırdı. Euro/TL yazım sırasında 29 lira 8 kuruş seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan, bugün ABD’den enflasyon verisinin beklentinin altında kalmasının ardından ons altın 1.957 doları aşarken, gram altın da 1655 TL ile rekor tazeledi.
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