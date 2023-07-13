Şimdi de Pirinç krizi kapıda: Hindistan pirinç ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor

Küresel pirinç ticaretinin yüzde 40'ını kontrol eden Hindistan'ın birçok pirinç çeşidinin ihracatına yasak getirmeye hazırlandığı belirtildi.





Bloomberg'ün konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Hindistan hükümeti Basmati dışı tüm pirinç çeşitlerinin ülkeden ihracına yasak getirmeyi değerlendiriyor.





Hükümetin seçimler öncesinde ülkede enflasyonun daha da yükselmesinin önüne geçmek için bu planı uygulamaya hazırlandığı kaydedildi.





Olası bir yasağın Hindistan'ın pirinç ihracatının yüzde 80'ini etkileyeceği, yasağın küresel pirinç ve gıda fiyatlarında artışa yol açacağı belirtiliyor.





Pasifik'te başlayan El Nino hava olayının pirinç üretimi yapılan bölgelerde kuraklığa yol açacağı da göz önünde bulundurulduğunda Hindistan'ın pirinç ihracatı yasağının etkisinin daha büyük olacağı tahmin ediliyor.