Samanyolu Haber /Gündem / 'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi /13 Temmuz 2023 10:42

'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi

Kenya'da müritleri İsa peygamber ile tanışmak için ölüm orucuna giren tarikata yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bulunan ceset sayısının 372'ye çıktığı açıklandı.

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Kenya'da, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında bulunan ceset sayısının 372'ye yükseldiği bildirildi. Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaştıklarını açıkladı.

Onyancha, tespit edilen ceset sayısının 372'ye çıktığı bilgisini paylaşarak, nisandan bu yana tarikatın elinden 95 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, kilisesindeki insanlara, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Afrika ülkesi Kenya'da Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin kilisesindeki insanlara aç kalarak İsa peygambere kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti. Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti. 
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