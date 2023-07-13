Samanyolu Haber /Gündem / Yanlış bir diyet programı uygulayan Ünlü oyuncu başına iş açtı /13 Temmuz 2023 10:37

Yanlış bir diyet programı uygulayan Ünlü oyuncu başına iş açtı

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan oyuncu Ufuk Özkan, "Karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. En kısa zamanda dizi ve filmlerle huzurunuzda olacağım" ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeni bir proje için 5-6 kilo vermeyi hedefleyen ancak sağlık sorunları nedeniyle 17 kilo birden verdi. Ünlü oyuncunun uyguladığı diyet nedeniyle sağlık sistemi çöktü.

 Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi.

Oyuncu için karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurulduğu da iddia edildi 

‘Geniş Aile’ dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki Ufuk Özkan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı 

“GÖZLEM ALTINDAYIM”

Özkan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Bugün sağlığım hakkında çıkan haberlerle ilgili size bir açıklama yapmak istiyorum.

* Bir süredir karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçlerle ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.

* Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizi hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.

* Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım.

* Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.


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