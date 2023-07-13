Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirilen depremzedelere kapıyı gösterdiler

Ülkeyi sarsan, acıya boğan 6 Şubat depremlerinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede yurttaşların Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait (KYK) öğrenci yurtlarının afetzedelere tahsis edilmesine karar vermişti.





Sözcü'de yer alan habere göre Devlet eliyle depremzedelere açılan yurtların yine devlet eliyle boşaltılmaya başlandığını söyleyen depremzedeler, bunun kendi isteklerini yansıtmayan bir dilekçeyle yapılmak istenmesine tepki gösterdi. İki büyük depremde evlerini kaybeden ve Gazipaşa'da KYK Yurdu'na yerleştirilen depremzedeler, yurt görevlilerince ellerine dilekçe tutuşturulduğunu söyleyerek, 20 Temmuz'a kadar kendi istekleriyle yurttan ayrılmak istedikleri gibi gösterilmek istendiğini ileri sürdü.





“BÜTÜN ÇOCUKLAR, AİLELER HEPİMİZ REZİL OLDUK”







“Hatay''lı olduğunu ve depremin 15. gününde Gazipaşa'ya geldiğini söyleyen Adem Can; “Dün, Antalya Valiliği adına bize verilen bir dilekçe var. Dilekçede püf nokta; kendi rızasıyla buradan gidiyor gibi gösteriliyoruz. Bizim gidecek bir yerimiz yok, olsa zaten burada kalmayız. Bizim amacımız çocuklarımıza güzel bir hayat sunmak, başka bir amacımız yok. Müdür bey de aynı şeyi yaptı; bize zorla burayı terk edeceksiniz dedi. Ayın 20’sinde bu kâğıdı imzalasanız da imzalamasanız da burayı terk edeceksiniz dedi.





Müdür beyin odasından çıktıktan sonra bir özel güvenlik görevlisi kadın, biz sesimizi yükseltmediğimiz halde ‘Sesinizi yükseltmeyin, polis çağırırım' diyerek bizi tehdit etti. ‘Biz de çağır polisi gelsin' dedik, polis geldi. Polisin dediği de ‘Böyle bir kanun da yok ülkede, belge de yok, biz zaten sizi çıkaramayız' dedi. Burada bütün çocuklar, aileler hepimiz rezil olduk' iddiasında bulundu.





“BİZ SURİYE'DEN GELMEDİK BİZ TÜRK VATANDAŞIYIZ”





Depremzede Ahmet Küçükdevlet ise; “Kahramanmaraşlı depremzedeyim. 112 Acil Çağrı Merkezini aradığımız zaman buraya ambulans gelmiyor. Sayın Bakanım, özellikle KYK yurduna ambulans gelemeyecek diye mesaj atmış. Sizden bu talebin bir an önce iletilip çözülmesini istiyoruz. Sayın Bakanım, Sağlık Bakanım, duyun sesimizi artık. Biz Suriye'den gelmedik, biz Türk vatandaşıyız, artık yeter! Buradan çıkın diyorlar, ayın 20’sinde sizi kapıya koyacağız diyorlar. Biz ne yapacağız? Allah rızası için bize yardımcı olun” dedi.