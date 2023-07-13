2050’de Rusya ve Çin dünyanın büyük ekonomileri olacak

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Bu yüzyılın ortasında Çin’in, GSYİH açısından ABD'yi geçebileceği öngörülüyor.





Focus Economics'in 2050 yılına kadar yaptığı ekonomik büyüme tahmine göre Çin, 2034 yılı gibi erken bir tarihte nominal GSYİH açısından ABD'yi geçecek. Öte yandan GSYİH dinamiklerinin mevcut yörüngesi, Çin'in büyümesinde ABD ile karşılaştırılabilir düzeyde kademeli bir yavaşlama olduğunu da gösteriyor.





Hindistan ve Endonezya'da yüksek büyüme oranlarıyla GSYİH açısından dünyada üçüncü ve dördüncü sıralara ulaşması kesin gözüyle bakılıyor.





Aynı verilere göre ise, Rusya ekonomisinin kısa vadede büyüme oranının yılda sadece %1 olacağını tahmin ediliyor. Önemli bir vurgu olarak Rusya, daha önce daha hızlı kalkınmaya katkıda bulunan faktörleri çoktan tüketti. Uzmanlar, pandemi ve savaştan dolayı bütçe harcamalarındaki artış, ihracat rakmlarının düşmesiyle rublenin zayıflaması, yaptırımların olumsuz etkisi ekonominin büyümesine engel olacağını söylüyor. Ayrıca iç pazarı, tarımı, otomotiv endüstrisini ve inşaatı geliştirmek gerekiyor. Ama bir bütün olarak ise Rusya önemli bir ham madde kaynağı ve büyük bir ekonomi olmaya devam ediyor.





Focus Economics uzmanları tahminine göre Çin ekonomisi 2034 yılına kadar nominal GSYİH açısından Amerika'nın ekonomisini geride bırakacak ve 2050 yılına kadar en büyük ekonomisi olmaya devam edecek. Aynı zamanda, ilerleyen zamanlarda Çin'in büyüme oranı düşmeye devam edecek. mevcut yaklaşık yüzde 5 büyümeden yıllık yüzde 2'nin altına gerileyecek.





Amerikan ekonomisinin büyümesi de yavaşlayacak, ancak Çin’e oranla çok daha yavaş olacak ve %2'den %1,5’e gerileyecek. 2022'nin sonunda Amerikan ekonomisi Çin ekonomisinden %42 daha büyük.





Nominal GSYİH hacmi ve piyasa döviz kuru dikkate alındığında, 2034'te ise Çin'in GSYİH'sı 41 trilyon dolara ulaşırken, ABD GSYİH'sı 40 trilyon dolar olacak.





2050'de bu fark Çin lehine %20'ye çıkacak ve Çin'in GSYİH'sı 84 trilyon dolar olabilir. Focus Economics, Çin'in üretkenliği ve kentleşme düzeyini artırabileceğini, ancak yaşlanan bir nüfusun yanı sıra teknolojik gelişme üzerindeki kısıtlamaların büyüme üzerinde önemli bir kısıtlama olacağını belirtiyor. Bu, hem ülke içinde daha sıkı düzenlemeler hem de dış ticaret üzerindeki kısıtlamalar için geçerli olacak bu durum da Çin'in GSYİH açısından ABD'yi yakalamasını engelleyebilir.





ABD ekonomisi için temel risk, siyasi sistemin kurumlara zarar verebilecek kutuplaşması olmaya devam ediyor. Uzmanlar, Tayvan çevresindeki çatışmanın tırmanmasının her iki taraf için de belirgin sonuçları olabileceğini ekliyor. Hindistan, yüzyılın ortasına kadar artan nüfusuyla en büyük ekonomi olmaya devam edecek: 2050'de, nominal olarak 38 trilyon dolara çıkabilen GSYİH açısından üçüncü en büyük ülke olacak.





Hindistan, Çin ile arasındaki farkı kapatacak genç nüfusu ile Çin ile Batı ekonomileri arasında kendine yer bulacak. Aynı zamanda, Çin'de 2050'de kişi başına GSYİH Hindistan'dakinden üç kat daha yüksek olacak.





Çin'in yanı sıra ABD, Hindistan ve Endonezya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Fransa ve Kanada da dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almaya devam edecek.