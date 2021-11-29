Gardiyanlar annesiyle telefonda Kürtçe konuşan tutukluyu darp etti

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre; tutuklu İlyas Arat’ın ailesiyle yaptığı telefon görüşmesi, gardiyanlarca “elleri cebinde” gerekçesiyle kesildi.



Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İlyas Arat’ın ailesiyle yaptığı telefon görüşmesi, ellerinin cebinde olması gerekçe gösterilerek gardiyanlar tarafından yarıda kesildi. Arat’ın kardeşi Zehra Arat, gardiyanların ağabeyine hakaretlerde bulunarak, telefonu zorla kapattığını aktardı. Yaşananları kayıt altına aldıklarını söyleyen Arat, “Ses kaydında gardiyan ağabeyime ‘ellerini cebinden çıkart’ diyor. Ses kaydında gelen sesler telefonun zorla kapatıldığını gösteriyor” dedi.



Telefon görüşmesinin kesilmesinin ardından annesinin fenalaşarak baygınlık geçirdiğini aktaran Arat, “Tarih boyunca bunları gördük. Bu tutumlar düşmanca yaklaşımın göstergesidir. Annem kalp hastası da olabilirdi. Bir şey olsaydı, bunun vebalini kim verecekti? Bunun hesabını kim verecekti” diye konuştu.



Arat, görüşmenin kesilmesinin ardından aradıkları cezaevi yetkililerinin kendilerine, “Bir daha bağlamayacağız. Gidin nereye şikâyet ediyorsanız edin” dediğini aktardı.