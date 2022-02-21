Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanı Bozdağ’a ‘Yusuf Bekmezci’ tepkisi: ‘Hiç mi yüzün kızarmıyor?’

4 Ocak’tan beri bilinci kapalı olarak yoğun bakımda tedavi altında tutulan Yusuf Bekmezci, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 3 aylık infaz erteleme kararına rağmen İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmemişti. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ATK’nın raporuna rağmen Bekmezci’yi tahliye etmeyip Bekmezci’nin infazına hastanede devam edilmesini istemişti.





