Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanı Bozdağ’a ‘Yusuf Bekmezci’ tepkisi: ‘Hiç mi yüzün kızarmıyor?’ /21 Şubat 2022 12:23

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanı Bozdağ’a ‘Yusuf Bekmezci’ tepkisi: ‘Hiç mi yüzün kızarmıyor?’

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adli Tıp Kurumu ‘infaz erteleme’ kararına rağmen tahliye edilmeyen ve yoğun bakımda vefat eden 82 yaşındaki İzmirli hayırsever iş adamı Yusuf Bekmezci’nin cezaevinde ölmediğini iddia eden Adalet Bakanlığı’na sert tepki gösterdi. Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ‘‘Hiç mi yüzün kızarmıyor? Yalan üstüne yalan atıyorsun’’ dedi.

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4 Ocak’tan beri bilinci kapalı olarak yoğun bakımda tedavi altında tutulan Yusuf Bekmezci, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 3 aylık infaz erteleme kararına rağmen İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmemişti. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ATK’nın raporuna rağmen Bekmezci’yi tahliye etmeyip Bekmezci’nin infazına hastanede devam edilmesini istemişti.

Yusuf Bekmezci’nin 47 gün sonra vefat etmesinin ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada Adli Tıp Kurumu’nun Bekmezci’nin tahliye edilmesi yönündeki rapora yer vermemesine tepki gösteren Gergerlioğlu, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yusuf Bekmezci’nin tutukluluğuna devam kararını paylaştı.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Hiç mi yüzün kızarmıyor? @bybekirbozdag @ctekurumsal

Yalan üstüne yalan atıyorsun!!! Yusuf Bekmezci için yine yalan açıklama yapmışsınız! İşte İst. ATK tahliyesine rağmen İzmir 2.ACM’nin tutukluluğa devam kararı ÖZÜR dileyecek misin,yalanlara devam edecek misin? KONUŞ!’’ ifadelerini kullandı.


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