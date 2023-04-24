Samanyolu Haber /Gündem / Giyim sanayicileri Mısır’a göç ediyor /24 Nisan 2023 11:14

Giyim sanayicileri Mısır’a göç ediyor

Türkiye’de artan maliyetlerin yanı sıra baskılanan kur nedeniyle yurt dışında fiyat tutturmakta zorlanan hazır giyim üreticileri, yönünü Mısır’a çevirdi.

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Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre halihazırda Mısır’ın en büyük yatırımcıları arasında yer alan Yeşim Tekstil ve Taypa, bu ülkede büyüme kararı aldı. Realkom ve FG Group gibi birçok şirketse sıfırdan yatırım için ülkeyi inceliyor. Birçok şirketse bölgede yerel ortakla fason üretim seçeneklerini araştırıyor.


Sektör temsilcileri, Mısır Lirası’nın yılbaşından bu yana yüzde 25’e yakın devalüe olmasının da etkisiyle son dört-beş haftada ülkede yatırım ve işbirliği trafiğinin hızlandığını belirtti.

İki yılda 500 milyon dolarlık yeni yatırım
Halihazırda Mısır’da 35 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketler Mısır’ın tekstil ve konfeksiyon pazarının üçte birini yönetiyor. Bu da yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. 2023 ve 2024’te 500 milyon dolarlık yeni yatırım öngörülüyor.
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