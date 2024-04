Gökdelenler şehri depremle sarsıldı: Son 13 yılın en şiddetli sarsıntısı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre New York bölgesinde yerel saatle 10.20 civarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 4,7 kilometre olduğu kaydedildi.



Depremin merkez üssünün New Jersey’de bulunan Whitehouse Station olduğu açıklandı.



Deprem New York ve New Jersey dışında kuzey Pennsylvania ve batı Connecticut gibi yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı alanda hissedildi.



"30 SANİYE KADAR SÜRDÜ"



New York'un Bronx bölgesinde ikamet eden 38 yaşındaki Charita Walcott, depremin "yaklaşık 30 saniye kadar süren şiddetli bir gümbürtü gibi" hissettirdiğini söyledi.



UÇAKLARDA RÖTAR



ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) deprem sebebiyle bölgedeki havalimanlarında uçuşlarda rötarlar beklendiğini belirtti.



FAA, "Hava trafik operasyonları mümkün olan en kısa sürede yeniden başlayacak” açıklamasında bulunurken New York'a giden bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.



İTFAİYEDEN AÇIKLAMA



New York İtfaiye Departmanı'ndan 10.20 civarında meydana gelen depremle ilgil "Çağrılara yanıt veriyoruz ve yapısal istikrarı değerlendiriyoruz. Şu anda büyük bir olay yok” açıklaması geldi.



BIDEN'A BİLGİ VERİLDİ



Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın depremle ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. New York Valisi Governor Kathy Hochul da Beyaz Saray ile temas halinde olduklarını bildirdi.



BM TOPLANTISI DURDURULDU



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'taki merkezindeki Gazze toplantısı, deprem nedeniyle geçici olarak durduruldu.



SON 13 YILIN EN ŞİDDETLİSİ



New York Valisi Hochul, artçı depremlere hazırlıklı olunması konusunda vatandaşları uyardı. Hochul bugünkü sarsıntının 2011'den bu yana eyalette hissedilen en büyük deprem olduğunu kaydetti.



Vali, yerel saatle 12.00 civarında yaptığı açıklamada hayati tehlike arz eden bir durum olmadığını belirtti.



New York Belediye Başkanı Eric Adams da şehirde yaşayanların normal yaşamına devam etmesi gerektiğini söyledi. Adams, "Müdahale ekipleri şehrin güvenli olduğundan emin olmak için çalışıyor" dedi.



2011'DEKİ DEPREM



ABD basını da sarsıntının 23 Ağustos 2011’de Virginia'da meydana gelen depremi hatırlattığını yazdı. Şiddeti 5.8 olarak kayıtlara geçen bu deprem, büyük paniğe yol açmıştı.



New York’un New Comb kasabı yakınlarında 1983 yılında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremle ilgili ilk yaptığı açıklamada büyüklüğün 5.5 olduğunu açıklamıştı. Açıklamada sarsıntının yerin 10 km derinliğinde meydana geldiği belirtilmişti.