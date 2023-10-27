Samanyolu Haber /Gündem / Hamas heyeti Moskova’da /27 Ekim 2023 11:10

Hamas heyeti Moskova’da

İsrail, Rusya'dan Moskova'ya gelen Hamas heyetini "sınır dışı etmesini" talep etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas heyetinin resmi bir ziyaret için Moskova'ya geldiğini duyurdu.

Bunun üzerine İsrail, Rusya'dan Moskova'ya gelen Hamas heyetini "sınır dışı etmesini" talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas yönetim üyesi Ebu Marzuk'un Moskova'ya geldiğini duyurdu. Bakanlığa göre Rus diplomatlarla görüşmelerde bulundu. 

Filistin hareketinin Telegram kanalında yayınlanan fotoğrafta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov görülüyor. Rus Dışişleri Bakanlığı ise Bakanlık, toplantıda Hamas'ın İsrail'de aldığı rehinelerin serbest bırakılması ve Ruslar ile diğer yabancı vatandaşların tahliyesinin ele alındığını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkililerin Filistin Hamas hareketinin siyasi kanadından bir heyetin Moskova'ya kabul edilmesi kararını onursuz bir adım olarak nitelendirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkililere "teröristleri derhal sınır dışı etmeleri" çağrısında bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in, Hamas liderlerinin Moskova'ya davet edilmesini, teröristlerin zulmünü meşrulaştıran onursuz bir adım olarak gördüğü belirtildi.
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