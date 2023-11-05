Samanyolu Haber /Gündem / İddia: ABD, Suriye'de yine Türkiye'nin SİHA'sını düşürdü /05 Kasım 2023 15:55

İddia: ABD, Suriye'de yine Türkiye'nin SİHA'sını düşürdü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın yapacağı ziyaret öncesinde, SOHR ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü iddia etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in yarın yapacağı Türkiye ziyareti öncesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerileceği yeni bir gelişme yaşandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Arapça geçtiği haberinde ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyindeki Rojava’da Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü iddia etti.

Haberde Türk SİHA’sının Haseke kentinin kuzeyinde bulunan Tel Baydar’daki ABD üssüne yaklaştığı ve vurulduğu ileri sürüldü.

5 Ekim’de de Amerikan güçleri Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşürmüştü. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmalarda ABD’yi sert sözlerle eleştirmişti.
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