Samanyolu Haber /Dünya / İspanya Başbakanı Pedro Sanchez görevine devam edecek /29 Nisan 2024 19:26

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez görevine devam edecek

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, istifa edip etmemeyi düşünmek üzere verdiği ara sonrası “daha da güçlü bir şekilde” görevde kalmaya karar verdi.

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Euronews'te yer alan habere göre İspanya Başbakanı Pedro Sánchez pazartesi günü yaptığı açıklamada, “İspanya hükümetinin başında daha da güçlü bir şekilde devam etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Sánchez, eşi Begoña Gómez'in yolsuzlukla suçlanması sonrası çarşamba günü, geleceğini düşünmek için beş gün izin aldığını duyurmuştu.

Sánchez'in istifa etme olasılığı, ülke genelinde geniş çaplı protesto gösterilerine neden oldu. En büyük miting geçtiğimiz hafta sonu destekçileri tarafından partisinin genel merkezi önünde düzenlendi.

'Pedro, seninleyiz'

Sosyalist Parti (PSOE) yönetimi, Maliye Bakanı María Jesús Montero'nun “Pedro, seninleyiz” diyerek destek mesajı verdiği ve canlı yayınlanan tarihi bir Federal Komite oturumu için toplandı.

Muhalefet ise Başbakan Sánchez'i açıklamada bulunmadığı, görevlerini ihmal ettiği ve siyasi anlatıya hakim olmak için bir mağduriyet stratejisi kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva gibi solcu liderler, Sánchez'e bu süreçte destek mesajları gönderdi.

Avrupa seçimleri için aday listeleri ertelendi

İspanya'da Sánchez'in görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasını da etkiledi ve PSOE'nin baş adayı Teresa Ribera aday listelerinin kesinleşme tarihini salı gününe kadar erteledi.
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