Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Bakan Yerlikaya'ya Taksim resti /29 Nisan 2024 19:51

CHP'den Bakan Yerlikaya'ya Taksim resti

CHP ile hükümet arasındaki Taksim restleşmesi sürüyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Mayıs'ta Taksim'den vazgeçmediklerini belirterek; "Biz Taksim’den vazgeçmiyoruz…" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmayacağını açıkladı. CHP'den konuyla ilgili flaş bir çıkış geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştü.

CHP'DEN TAKSİM RESTİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den Bakan Yerlikaya'ya Taksim resti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:08:35