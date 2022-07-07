Samanyolu Haber /Gündem / İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı /07 Temmuz 2022 23:53

İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişlier Bakanlığı tarafından alınan yeni iki kararla Menderes ve Yenikent belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak görevden uzaklaştırıldı. Kayalar, yolsuzluk ve rüşvetten, Yumuşak’sa haksız kazanç elde etmek ve kamuyu zarara uğratmaktan suçlanıyordu.

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir’in Menderes ilçesinin CHP’li belediye başkanı Mustafa Kayalar ve haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray’ın Yenikent beldesinin bağımsız belediye başkanı Mehmet Emin Yumuşak’ı görevden uzaklaştırdı.
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