Motorine bu kez 2,10 TL'lik indirim yapıldı

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı. Pompa fiyatlarına yansıyacak.Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 26,69 liradan satılıyor. İndirimle fiyat 24,59 TL'ye düşecek.