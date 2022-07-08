Samanyolu Haber /Gündem / Motorine bu kez 2,10 TL'lik indirim yapıldı /08 Temmuz 2022 00:57

Motorine bu kez 2,10 TL'lik indirim yapıldı

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 26,69 liradan satılıyor. İndirimle fiyat 24,59 TL'ye düşecek.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı. Pompa fiyatlarına yansıyacak.

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 26,69 liradan satılıyor. İndirimle fiyat 24,59 TL'ye düşecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Motorine bu kez 2,10 TL'lik indirim yapıldı Sonraki Haber >>

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Bakan Koca’ya büyük tepki

Bakan Koca’ya büyük tepki

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:04:26