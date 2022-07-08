Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan halk ekmeğe zam açıklaması /08 Temmuz 2022 01:10

İmamoğlu'ndan halk ekmeğe zam açıklaması

Artan girdi maliyetleri sonrasında İstanbul'da 210 gramlık fırın ekmeğinin fiyatının 4 TL'ye çıkartılması kararlaştırılırken, konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, 250 gramlık halk ekmeğin halen olduğu gibi 2 TL'den satılmaya devam edeceğini duyurdu.

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İstanbul'da yeni alınan bir kararla ekmeğe zam yapılırken, 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL oldu. Bu karar sonrasında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, alınan bu yeni zam kararına rağmen halk ekmeğin halen olduğu gibi 2 TL'den satılmaya devam edeceğini ifade etti.

İmamoğlu söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün itibariyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.

250 gr Halk Ekmek ise hala 2 TL.

İBB, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunmaya devam edecek.


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