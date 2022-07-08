İmamoğlu'ndan halk ekmeğe zam açıklaması

İstanbul'da yeni alınan bir kararla ekmeğe zam yapılırken, 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL oldu. Bu karar sonrasında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, alınan bu yeni zam kararına rağmen halk ekmeğin halen olduğu gibi 2 TL'den satılmaya devam edeceğini ifade etti.



İmamoğlu söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Bugün itibariyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.



250 gr Halk Ekmek ise hala 2 TL.



İBB, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunmaya devam edecek.









