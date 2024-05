Bakanlar değişti, dert bitmedi

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı ‘68 bin öğretmen açığı var’ açıklamasına rağmen atamayı 20 binde tuttu. Yıllardır atama bekleyen bir milyona yakın öğretmen adayı var... CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 22 yıllık AKP döneminde ‘atanmayan öğretmen’ sorununa dikkat çekti.



SAYI BİR MİLYONU AŞTI



Kış, yanlış politikalar yüzünden eğitim sisteminde de büyük sorunlar yaşandığını belirterek, “Tam 9 farklı isim bakan koltuğuna oturdu. 17 kez de eğitim sistemi değişti. İsimler değişti, müfredatlar değişti, fakat eğitime bakış açıları hiç değişmedi. İktidara geldiğinde “atanmayan öğretmen kalmayacak” diyenler, bu rakamı 1 milyona çıkardı” dedi. Meclis’te konuşan CHP’li Kış, seçimlerden önce mülakat adaletsizliğinden bahsedenlerin bu sözü unuttuğunu belirterek,



BAŞKA İŞLERDE ÇALIŞIYORLAR



“22 yılda hükümetin mülakatı nasıl kullandığını örnekleriyle gördük. Binlerce genç sınavlarda dereceye girmesine rağmen mülakatlarda elendi. Ataması yapılmayan onlarca genç öğretmen yaşamına son verdi. Atanmayan her öğretmen bugün başka işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Öğretmenlerimizi değersizleştiren bu anlayış ülkemizin geleceğine de en büyük darbeyi vurmaktadır” dedi.



22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanının gelip geçtiğini, sistemin 17 kez değiştiğini ifade eden Gülcan Kış şöyle konuştu: “Eğitimde tasarruf olmaz, yatırım olur bunu defalarca söyledik. Ekonomik krizin faturasını eğitime çıkarmayın dedik. Ancak alınan kararlar, sistem değişikliği, eğitimin niteliğini her geçen aşağıya çekmektedir. Tıpkı ekonomi de olduğu gibi eğitim alanında da çözümsüz bir iktidar var karşımızda. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan bile ‘Eğitimde arzu ettiğimiz başarıyı sağlayamadık’ itirafında bulunmuştur. Ekonomi doğru bir politikaya evrilmez ise, eğitimde de hiçbir şey düzelmeyecektir. 9 değil, 99 eğitim bakanı da değiştirseniz eğitim sistemini düzeltemezsiniz. Ne kendinizi ne de bu milleti kandırın!”



18 MAYIS’TA SARAÇHANE’DE SESLERİNİ DUYURACAKLAR



Atanmayan öğretmenler ülke genelinde yaz kış demeden neredeyse her gün eylem düzenliyor. ‘Atama yapacağız’ diyen iktidardan sözlerin tutulmasını istiyor. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, atanmayan öğretmenler ve mülakat mağdurları için, 18 Mayıs günü saat 13.00’te İstanbul Saraçhane’ye çağrı yaptı. Özel, “Seslerine ses olacağız ve bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız” dedi.