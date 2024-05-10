Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ermenistan'daki askerlerinin bir kısmını çekmeyi kabul etti /10 Mayıs 2024 08:27

Rusya, Ermenistan'daki askerlerinin bir kısmını çekmeyi kabul etti

Rus sınır muhafızları Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınırlarında görev yapmaya devam edecek.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Erivan'ın talebi üzerine Rus güçlerini ve sınır muhafızlarını Ermenistan'ın çeşitli yerlerinden çekmeyi kabul ettiği bildirildi.

Rusya'nın Interfax haber ajansına konuşan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, perşembe günü yaptığı açıklamada, Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çarşamba günü Moskova'da yapılan toplantıda Rusya'nın yeni çekilme safhası konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Duyuru, Azerbaycan'ın geçen yıl eylül ayında yıldırım harekatıyla geri aldığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresinden yaklaşık 2 bin Rus barış gücünün ayrılmasının ardından geldi.

Bu çekilme, Moskova'ya stratejik Güney Kafkasya bölgesinde uzun yıllardır askeri bir dayanak sağlayan konuşlanmayı sona erdirdi.

Ermenistan da, Rus sınır muhafızlarının 1 Ağustos'tan itibaren Erivan'daki ana havaalanındaki görevlerinden ayrılmalarını istedi.

Peskov, "2020 sonbaharında Ermeni tarafının talebi üzerine askerimiz ve sınır muhafızlarımız Ermenistan'ın bazı bölgelerine konuşlandırıldı. Paşinyan bugün değişen koşullar nedeniyle artık böyle bir ihtiyacın kalmadığını söyledi. Başkan Putin'in de bunu kabul etmesi ile askerlerimizin ve sınır muhafızlarımızın geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Sputnik Ermenistan haber servisi, iktidar partisinden üst düzey bir Ermeni siyasetçinin, Putin ve Paşinyan'ın Rus kuvvetleri ve sınır muhafızlarının Ermenilerin beş bölgesinden çekilmesi konusunda anlaştıklarını söylediğini aktardı.

Peskov, Erivan'ın talebi üzerine Rus sınır muhafızlarının Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınırlarında kalacağını belirtti.

Paşinyan, Rusya'yı Azerbaycan güçlerini Karabağ'da durdurmak için müdahale etmediği için eleştirdi ve o zamandan beri ülkesinin, Ermenistan içinde bir dizi askeri tesise sahip olan Rusya ile geleneksel ittifakını kamuya açık bir şekilde sorgulamaya ve Batı ile daha yakın ilişkiler kurmaya başladı.
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