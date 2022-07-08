Samanyolu Haber /Dünya / Boris Johnson'ın yerine bu iki isimden birisi mi geçecek? /08 Temmuz 2022 01:19

Boris Johnson'ın yerine bu iki isimden birisi mi geçecek?

İlgiltere'de Boris Johnson öncesinde de süren sık başbakan değişikliklerine bir yenisi ekleniyor. İstifa kararı alan Johson'un yerine geçmesi muhtemel isimler arasında ise iki kişinin ön plana çıktığı aktarıldı.

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İngiltere'de son dönemde yaşanan sık yönetim ve başbakan değişikliklerine bir yenisi daha ekleniyor.

Başbakan Boris Johnson'ın istifa kararı almasının ardından Johnson'ın yerine geçmesi muhtemel isimler de konuşulmaya başlandı.

Söz konusu bu isimler arasında ise iki kişinin ön plana çıktığı ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Taner Bildik'in haberine göre Başbakan Theresa May'in hükümetinde yaklaşık iki yıl dışişleri bakanı olan Boria Johnson, 9 Temmuz 2018'de istifa edip Theresa May'in istifasını takiben gerçekleşen Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışını kazanmış ve bu koltuğa oturmuştu. Şimdi tarih tekerrür ediyor.

Johnson’ın yol arkadaşı Maliye Bakanı Rishi Sunak da Johnson’un yaptığı gibi gemiyi terk etti ve başbakanının sonunu hazırladı. Aslında İngiliz siyasi kulislerinde uzun zamandır Rishi Sunak’ın adı zikrediliyordu. Muhafazakar parti içerisinde alenen olmasa da Sunak’ın adı kulaktan kulağa fısıldanıyordu.

Krizde gemiyi ilk terk eden isim olması bu iddiaları iyice güçlendirdi. Pencab, Hindistan asıllı bir ailenin çocuğu olan Sunak Richmond (Yorks) bölgesinden Milletvekili seçildi. 42 yaşındaki siyasetçi Oxford ve Stanfort Üniversitelerini bitirdi.

Uzun süre çokuluslu bir ABDyatırım bankası olan Goldman Sachs’ta yöneticilik yaptı.

Bir diğer isism ise Johnson'ın en yakın çalıştığı bakanlardan İçişleri Bakanı Priti Patel… Yaşanan kriz sonrası Başbakan'a istifa etmesini tavsiye eden Patel parti içerisinde çok güçlü olmasına karşın iki nedenle Sunak’ın arkasında kalıyor.
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