Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni anayasa hatırlatmalı 'yumuşama' çıkışı /10 Mayıs 2024 12:21

Erdoğan'dan yeni anayasa hatırlatmalı 'yumuşama' çıkışı

Danıştay'ın 156. kuruluş yılında yapılan törende konuşan Erdoğan, "Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasa, sivil siyasetin alanını genişleterek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Danıştay'ın 156. kuruluş yılında bir dizi açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz" dedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adli ve idari davaları hukukun meselesi olmaktan çıkartıp siyasallaştırmak, sonuç ne olursa olsun toplumdaki adalet duygusuna gölge düşürecektir. Yargının, yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli hatalıdır. Güçlü, tarafsız, bağımsız, seri işleyen bir adalet sistemi, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

YENİ ANAYASA ÇIKIŞI

Erdoğan, Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasa, sivil siyasetin alanını genişleterek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması önemli bir fırsat teşkil ediyor. Biz, milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz."
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