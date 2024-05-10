Şimşek açıkladı: Tasarruf tedbir paketi geliyor

Sözcü'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında açıklamalarda bulundu.



Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte tasarruf ve verimlilik paketinin gelecek hafta pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.



Şimşek, "Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle ihracatı önceliklendireceğiz. Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz. Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırımları artırabilirsiniz." dedi.



Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:



* Bu program bir geçiş dönemi içeriyor. Özellikle dezenflasyona geçiş dönemi öngördük.



* Ekonomi programı çalışıyor. Programın merkezinde yeniden dengelenme var yani makroekonomide dengesizlik giderilmesi var.



* Amaç enflasyonu tek haneye indirmek. Kur sübvansiyonu, faiz sübvansiyonuyla bir yere varamayız. Geçmişte arzuladığımız sonuçları alamadık.



* Sürdürebilir yüksek büyümeye doğru önemli bir çıkış olacak.



* Cari açığı milli gelirin yüzde 2,5 altına çekmeyi hedefliyoruz.



* Altın ithalatına kota getirdik. Çıkar çevreleri memnun değil. Hiç kusura bakmasınlar. Dışarıdan dövizle aldığınız bir metanın kenarda altın olarak durması memleketin menfaatine değil.



* Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle ihracatı önceliklendireceğiz. Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz. Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırımları artırabilirsiniz.



* Finansmana erişimde sorun yok. Bankalar ve şirketler küresel finansmana erişimde giderek iyi bir noktaya geldi. Program sayesinde finansmana erişim artmıştır.



* Vatandaş enflasyon yüksek diyebilir. Mayıs ayı enflasyonu son 12 ayın enflasyonudur. Nisan ayı enflasyonu son 12 ayda gerçekleşen enflasyondur. Ülkemizde çok büyük bir deprem felaketi yaşandı. Bunun sektörel olarak fiyat baskısı var, bütçe açığı üzerinden fiyat baskısı var. Tedbir almasaydık yüzde 10'a doğru gidiyordu.



* Tedbirlerin bir kısmı enflasyonist. Ne yaptık, bazı vergileri artırdık, KDV'yi artırdık, bu sene artıracak mıyız, hayır. Bu Temmuz Ağustos'ta sistemden çıkınca enflasyon aşağı gelecek.



* Gelecek hafta pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız.



* Enflasyonda piyasa öngörüleriyle bizim hedeflerimiz arasındaki makas kapanacaktır. Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız. En büyük önceliğimiz hayat pahalılığı baskısını azaltmaktır. Enflasyonu tek haneye indirmek için maliye politikası tarafında ne gerekiyorsa yapacağız.



* Yatırım ortamının iyileştirilmesi en kritik hedeflerimizden biri, bunun ön koşulu fiyat istikrarıdır.