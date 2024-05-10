Sahte 'konkordato' ilanıyla 200 milyon liralık vurgun

BirGün'de yer alan habere göre İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa A. isimli bir kişinin, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketiyle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu belirledi. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, Mustafa A.’nın bu paravan şirketleri için Türkiye’de çok sayıda bankadan kredi çekip piyasadan da çek karşılığı mal aldığını belirledi.



200 MİLYON LİRALIK VURGUN



Ekipler, şüphelinin yaklaşık 200 milyon TL borç yaptıktan sonra söz konusu borçlu firmalar için, rüşvet verdikleri bağımsız denetçi Cem T.'nin temin ettiği sahte raporlarla konkordato ilan ettiğini saptadı. Mustafa A.’nın sahte konkordato ilanından sonra elde ettiği haksız kazancı ise muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurduğu paralel şirketlere aktardığı tespit edildi.



Ayrıca Mustafa A.’nın kurduğu bir şebeke ile dolandırıcılıktan elde ettiği paraların bir kısmıyla şebeke üyesi kişiler adına gayrimenkul aldığı, şüphelinin Büyükçekmece’de 30 milyon liralık bir gayrimenkulü de 5 milyon gibi bir fiyata şebeke üyesi bir kişinin adına satış gösterdiği ortaya çıktı. Yine şebeke üyesi kişiler adına kiralanan araçlarla gezdiği belirlenen Mustafa A. ile şebeke üyesi kişilere operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve biri emekli asker 7 çete üyesi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah, 137 adet fişek, bin 650 sayfa doküman, 9 adet dijital materyal, 1 adet sahte raporla alınan usulsüz konkordatoya ilişkin belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerin ardından serbest alırken 7 kişi ise adliye sevk edildi. Şüphelilerden Şebeke lideri Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.