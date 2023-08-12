İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu 14 bin kişi tahliye edildi

Yerel yöneticiler daha sonra X platformu üzerinden askeri uzmanların müdahalesi sonrası bombanın güvenli bir şekilde kaldırıldığını ve halkın evlerine dönebileceğini duyurdu.
Polis, şehir ulaşım birimi ve askerlerin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda bombanın taşındığı yollar ve etrafındaki evler boşaltıldı.
Uzmanlar bombanın İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığına inandıklarını ama emin olmak için daha yakından incelemeleri gerektiğini belirtti.
İşçiler buldu
İnşaat işçileri çalışmaları sırasında toprağa gömülü 250 kilogram ağırlığındaki bombaya rastladı.
İnşaat alanında savaştan önce bir uçak fabrikası ve havaalanı bulunduğu için savaş sırasında bombardımana hedef olmuş olabileceği düşünülüyor.