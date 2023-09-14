Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Akşener'e ittifak için zeytin dalı /14 Eylül 2023 15:30

İmamoğlu'ndan Akşener'e ittifak için zeytin dalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve partisine çok net ittifak mesajı verdi. İmamoğlu, "Sayın Akşener, İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini biliyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararı almasının ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Akşener ve İYİ Parti yöneticilerine 'ittifak' mesajı verdi.

İmamoğlu, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özellikle İstanbul’da yaşadık ve yaşattık. CHP ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı.

'ZAMAN GÖSTERECEK'
Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini en yüksek seviyede tutan, toplumsal kapsamları en yüksek şekilde analiz eden ve titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğunu yapmaya hazır, gayretli bir ekibiz. Böyle bakıyoruz sürece ve başaracağımızı düşünüyoruz.

En güçlü şekilde, Sayın Akşener ve İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini biliyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek."

KÜRŞAD ZORLU İYİ PARTİ'NİN KARARINI AÇIKLAMIŞTI
Gerçek Gündem'in haberine göre dün yapılan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından basının karşısına geçen Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 81 ilde aday çıkarma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Zorlu, alınan kararın oy çokluğu ile alındığını belirtirken, açıklamaları CHP'ye kapıların kapatıldığı şeklinde yorumlanmıştı.
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