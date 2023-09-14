Samanyolu Haber /Gündem / Adamına göre adalet! /14 Eylül 2023 15:37

Adamına göre adalet!

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı 'faili meçhul cinayetler' davasındaki beraat kararı, Ayhan Çarkın'ın beyanlarının çelişkili olduğu iddiasına dayandırıldı. "Şüpheden sanık yararlanır" kuralını uygulayan yargının Ağar'a beraat verdiği anlaşıldı. Oysa ki özellikle 15 Temmuz sonrası yürütülen tartışmalı yargılamalarda yüzbinlerce insan bu kurala rağmen ceza aldı.

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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 1990'lı yıllarda işlenen 10 faili meçhul cinayeti konu alan davada aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da bulunduğu 17 sanığa verilen beraat kararının gerekçesini açıkladı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın aktardığına göre davanın açılmasına neden olan eski Özel Harekât Polisi Ayhan Çarkın'ın anlatımlarının 'çelişkili' olduğu öne sürülen kararda, 'masumiyet karinesi' gözetilerek, 'şüpheden sanık yararlanır' kuralından sanıkların yararlanacağı savunuldu. Bu kurala göre, somut delil yoksa suç şüphesi sanık lehine yorumlanıyor.

Kararda, "Her ne kadar sanık Ayhan Çarkın'ın beyanları arasında somut gerçekle uyuşan hususlar mevcut ise de; sanığın, olayın üzerinden 18 yıl geçtikten sonra yaptığı açıklamaların, gerek soruşturma dosyasından ve gerekse basın-yayın organlarında yer alan haberlerden öğrenilip ifadeye dönüştürülmesi mümkün görülmekle; sanığın bu beyanları sanıkların mahkûmiyeti için yeterli görülmemiştir" denildi.

SEDAT PEKER'İN İFŞALARIYLA GÜNDEMDEYDİ
Öte yandan Ağar, son yıllarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkında ileri sürdüğü iddialarla gündemdeydi.
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