Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, ülke genelinde üçüncü kez erken uyarı sirenlerini test etti /14 Eylül 2023 16:21

Almanya, ülke genelinde üçüncü kez erken uyarı sirenlerini test etti

Almanya'da ülke çapında deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon tehlikesine karşı hazırlık kapsamında sistemleri test etmek amacıyla erken uyarı sirenleri çaldı

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Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK), halkın acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla üçüncü kez gerçekleştirdiği uygulama kapsamında ülke genelinde saat 11.00'de sirenler iki kere çaldı.

Erken uyarı sirenleri belediyeler tarafından işletilen siren ağları, geleneksel kitle iletişim araçları radyo ve televizyon aracılığıyla çalındı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, ülke çapındaki üçüncü "uyarı günü"nün başarılı geçtiğini belirterek "Uyarı sistemlerimiz büyük stres testini geçti. İster doğrudan cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajları ister sirenler ister NINA (Acil Durum ve Bilgilendirme) aplikasyonu uygulamamız ya da televizyon, radyolar aracılığıyla yapılan uyarılar olsun Almanya'daki neredeyse herkese ulaştı." ifadelerini kullandı.

İyi işleyen uyarı sistemlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Faeser, "Yangınlar, şiddetli fırtınalar, orman yangınları ya da diğer tehlikeler söz konusu olduğunda zamanında yapılan bir uyarı hayat kurtarabilir." dedi.

BBK 2020'den bu yana her yıl eylül ayının ikinci perşembe gününde "uyarı günü" olarak ülke çapında acil durumlara hazırlık etkinlikleri yapıyor.
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