Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Merkez Bankası seriyi bozmadı: Üst üste 10'uncu kez faiz artırımı /14 Eylül 2023 16:31

Avrupa Merkez Bankası seriyi bozmadı: Üst üste 10'uncu kez faiz artırımı

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda karar aldı ve 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Merkez Bankası bu artışla birlikte son 10 toplantısında da faizleri artırmış oldu.

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Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesinde faiz artırımına gitti.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Euro Bölgesi'nde enflasyonun çok uzun süre yüksek seyretmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ECB'nin, orta vadede yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalamakta kararlı olduğu belirtildi.

ENFLASYON HEDEFİNİ YAKALAMK İÇİN
Açıklamada, faiz artışı kararının enflasyon hedefini yakalamak için alındığına dikkati çekildi ve faiz oranı kararlarının, gelen ekonomik ve mali veriler, temel enflasyon dinamikleri, para politikası aktarımının gücü ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayanacağı bildirildi.

Piyasalar, ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.

Son kararla birlikte ECB, son 10 toplantısında da faizleri artırmış oldu. ECB faizi, bu artışla 1999'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
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