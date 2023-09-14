CHP'de sürpriz aday; Abisi eski genel başkanlardan

CHP'de seçimlerden sonra yaşanan 'Değişim' tartışmaları sürerken, gazeteci Fatih Altaylı'dan bomba bir kulis haber geldi.







Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını ilan edeceğini duyurmasının ardından, CHP'de sürpriz bir isim daha Özgür Özel'le aynı gün genel başkan adaylığını ilan etmeye hazırlandığı iddia edildi.





Halktv.com'un haberine göre gazeteci Fatih Altaylı, yarın CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le birlikte bir kişinin daha adaylığını açıklayacağını ileri sürdü; ismini vermediği bu kişinin CHP geleneğinden geldiğini ve ailesinden başkalarının da genel başkanlık yaptığını dile getirdi.





Gazeteci Fatih Altaylı, ana muhalefet partisi genel başkanlığına adaylığını açıklaması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kameralar karşısına geçeceği cuma günü, bir başka gelişmenin daha yaşanacağını ileri sürdü.







YouTube kanalındaki yayınında bir adayın daha çıkacağını belirten Altaylı, bu kişinin ismini açık bir şekilde anmasa da "CHP geleneğinden gelen, aynı aileden başkalarının da genel başkanlık yaptığı, kamuoyunun da saygısına mazhar olması çok muhtemel, saygın, önemli bir isim" ifadeleriyle ipucu verdi.





Bahse konu ettiği kişinin ciddi şekilde hazırlandığını dile getiren Altaylı, şöyle devam etti:







'ŞU ANA KADAR SİYASET SAHNESİNDE GÖRMEDİK'



"Laf kalabalıklığı değil, doktrinler kaleme almış vaziyetteler. Nasıl bir şey yapmak istiyorlar, ne yapacaklar... Bir tür manifestoları da var ve yol haritaları da belli. Açıkçası çok beğendim. Toplumsal karşılığı olur mu, bilmiyorum. CHP buna yeşil ışık yakar mı, delegeler böyle bir şeyler yapar mı... Ama CHP'ye heyecanlı bir katkı yapacaktır kurultay sürecinde. Şu ana kadar da siyaset sahnesinde şahsen görmediğimiz bir kişilik. Yarın da onun adaylığını beklesinler diyorum ben."





ÖRSAN ÖYMEN'İN ADAYLIĞINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR



CHP'de Özgür Özel'in dışında eski Parti Meclisi Üyesi Örsan Öymen'in de genel başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor.







CHP İlke ve Demokrasi Hareketi’nin kuruluşuna öncülük eden Öymen, cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.





Örsan Öymen, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu.