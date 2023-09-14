Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteci Küçük'ten iktidara tepki /14 Eylül 2023 16:42

Yandaş gazeteci Küçük'ten iktidara tepki

AKP'nın medyadaki önemli isimlerinden olan yandaş Cem Küçük, ülkenin ve emeklilerin ekonomik durumuna tepki gösterdi.

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İktidara yakın isimlerden Cem Küçük, emekli maaşları nedeniyle zor günler geçiren emeklilere ilişkin acı gerçeği açıkladı.

TGRT Haber'de sabah haberlerini sunan iktidara yakın isim Cem Küçük, 60 yaş üstü vatandaşların hala iş arayışı içinde olduklarını anlattı. Aynı yaştaki yabancıların Türkiye'de tatil yaptığına dikkat eden AKP'li Cem Küçük, "Yabancı dünya turunda, bizim emekli ekmek kuyruğunda" ifadelerini kullandı. 7 bin 500 liraya hayatta kalmaya çalışan emekliler, yaşları ilerlemesine rağmen iş arıyor. İş-Kur’un Ocak-Ağustos ayı verilerini aktaran AKP'li Cem Küçük, Ekim ayında emekliye verilmesi beklenen 5 bin liralık ikramiyenin tatmin etmeyeceğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE'DE EMEKLİLER İŞ BEKLİYOR"
"Ekim ayında bir defaya mahsus beş bin lira verilecek. Ama memnun eder mi? Bilinmez." diyen AKP'li Cem Küçük şunları söyledi:

"Yabancı dünya turunda, bizim emekli ekmek kuyruğunda. Ekim ayında bir defaya mahsus beş bin lira verilecek. Ama memnun eder mi? Bilinmez. Türkiye tatile gelen akranları rezervasyon sırası bekliyor. Kurlardan dolayı. Türkiye'de emekliler iş bekliyor.

Yabancı Dünya Turunda, Bizim Emekli İş Kuyruğunda İş-Kur’un Ocak-Ağustos ayı verileri, Türkiye'deki yaşlıların durumunu gözler önüne serdi. Avrupa'da akranları tatil acentelerinde Rezervasyon sırası beklerken, Türkiye'de emekliler İş-Kur'da iş kuyruğunda..."

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