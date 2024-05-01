Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatına Şahan Gökbakar'dan tepki

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkan yolların kapatılmasının yanı sıra Saraçhane'ye giden yolların büyük kısmı polis ablukasına alındı.



Unkapanı Caddesi üzerindeki Bozdoğan Kemeri de TOMA ve polis barikatıyla kapatıldı. Polis, 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



Bozdoğan Kemeri'nin önünde oluşan polis barikatı görüntüsü ise bugün yaşananları anlatan simge karelerden biri oldu. Çok sayıda ünlü isim de bu görüntüye sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.



ŞAHAN GÖKBAKAR



"Hey yavrum hey... Barikata bak. Saraçhane geçilmez! Kendi vatandaşımızı Taksim'e sokmamak için gösterilen bu çaba, keşke ne idüğü belirsiz kaçakları ülkemize sokmamak için gösterilse değil mi?!"



AHMET MÜMTAZ TAYLAN



"Yeni Anayasa'nın takdimidir. Kapağına koysunlar."



MUSTAFA SANDAL



"Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun."



AHMET ÜMİT



"Korkmayın, halkız biz, sizin halkınız. Önce adını yasakladılar olmadı, sonra gösterileri yasakladılar yine olmadı, şimdi Taksim'i yasaklıyorlar, yine olmayacak. Yaşasın 1 Mayıs..."