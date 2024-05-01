Samanyolu Haber /Gündem / Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatına Şahan Gökbakar'dan tepki /01 Mayıs 2024 19:54

Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatına Şahan Gökbakar'dan tepki

Bozdoğan Kemeri'nin önündeki polis barikatı görüntüsüne komedyen Şahan Gökbakar tepki gösterdi.

SHABER3.COM

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkan yolların kapatılmasının yanı sıra Saraçhane'ye giden yolların büyük kısmı polis ablukasına alındı.

Unkapanı Caddesi üzerindeki Bozdoğan Kemeri de TOMA ve polis barikatıyla kapatıldı. Polis, 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bozdoğan Kemeri'nin önünde oluşan polis barikatı görüntüsü ise bugün yaşananları anlatan simge karelerden biri oldu. Çok sayıda ünlü isim de bu görüntüye sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Hey yavrum hey... Barikata bak.  Saraçhane geçilmez! Kendi vatandaşımızı Taksim'e sokmamak için gösterilen bu çaba, keşke ne idüğü belirsiz kaçakları ülkemize sokmamak için gösterilse değil mi?!"

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

"Yeni Anayasa'nın takdimidir. Kapağına koysunlar."

MUSTAFA SANDAL

"Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun."

AHMET ÜMİT

"Korkmayın, halkız biz, sizin halkınız. Önce adını yasakladılar olmadı, sonra gösterileri yasakladılar yine olmadı, şimdi Taksim'i yasaklıyorlar, yine olmayacak. Yaşasın 1 Mayıs..."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatına Şahan Gökbakar'dan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:18:51