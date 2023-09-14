CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i etiketleyerek bir video paylaştı. Halkın çöpten yiyecek topladığına dikkat çeken Alp, AKP hükumetine tepki gösterdi.







OLAY VALİLİK ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Olayın Kars Valiliği’nin önünde yaşandığını belirten CHP’li Alp, Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’i etiketleyerek, iktidara “Sözde ‘milli ve yerli’ ekonomi politikanızın yarattığı sefaleti görmüyor musunuz?” diye seslendi.





“YERLİ VE MİLLİ EKONOMİNİN YARATTIĞI SEFALET”

Alp, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Kars Valiliğinin önünde, milli bayrağımızın gölgesinde vatandaşlarımız çöpten yiyecek topluyor. Sözde “milli ve yerli” ekonomi politikanızın yarattığı sefaleti görmüyor musunuz? Emekli aylıklarına ayrımsız zam yapın, sosyal destekleri arttırın!”