Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li vekil çöpte yiyecek arayan vatandaşı paylaştı: "Yerli milli sefalet" /14 Eylül 2023 16:47

CHP’li vekil çöpte yiyecek arayan vatandaşı paylaştı: "Yerli milli sefalet"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, paylaştığı videoda halkın valilik önündeki çöpten yiyecek topladığına dikkat çekerek, hükumete tepki gösterdi.

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i etiketleyerek bir video paylaştı. Halkın çöpten yiyecek topladığına dikkat çeken Alp, AKP hükumetine tepki gösterdi.

OLAY VALİLİK ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ
Olayın Kars Valiliği’nin önünde yaşandığını belirten CHP’li Alp, Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’i etiketleyerek, iktidara “Sözde ‘milli ve yerli’ ekonomi politikanızın yarattığı sefaleti görmüyor musunuz?” diye seslendi.

“YERLİ VE MİLLİ EKONOMİNİN YARATTIĞI SEFALET”
Alp, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
“Kars Valiliğinin önünde, milli bayrağımızın gölgesinde vatandaşlarımız çöpten yiyecek topluyor. Sözde “milli ve yerli” ekonomi politikanızın yarattığı sefaleti görmüyor musunuz? Emekli aylıklarına ayrımsız zam yapın, sosyal destekleri arttırın!”
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