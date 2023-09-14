Rusya yaptırımları aşmayı başardı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA









Rusya’nın Batı'nın yaptırımlarını aşmayı başardığı ve füze üretiminin 24 Şubat’ta başlattığı özel askeri operasyon öncesi seviyeleri aştığı iddia edildi.





Amerikalı yetkililere atıfta bulunan New York Times gazetesi, özel askeri operasyonun başlangıcında uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Federasyonu'nun füze ve diğer silah üretimini en az altı ay boyunca keskin bir şekilde yavaşlatmak zorunda kaldığını, ancak geçen yılın sonunda Rusya'da askeri-endüstriyel üretimin yeniden ivme kazanmaya başladığını bildirdi.





NYT haberinde Rusya'nın, ağır Amerikan yaptırımlarını Savunma Bakanlığı'nın ve istihbarat elemanlarının yardımıyla aşmayı başardığına dikkat çekti.





Gazetenin iddiasına göre Rusya Savunma Bakanlığı, istihbarat ve "yasadışı insan ağlarının" yardımıyla, kritik öneme sahip temel bileşenleri Rusya Federasyonu'na daha kolay ithal edebilecekleri ülkeler üzerinden yaptırımları aşıyor.





Ermenistan ve Türkiye üzerinden aşmayı başardı





New York Times gazetesi, Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana bir yıldan kısa bir süre içinde Rusya’nın kritik bileşenlerin ticaretini Ermenistan ve Türkiye üzerinden yönlendirerek yeniden başlattığına dikkat çekiliyor. Haberde, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın Moskova ile bağlantılı ülkelerden geçerek Rusya Federasyonu'na çip ihracatını ortaklaşa sınırlamaya çalıştığını belirtiliyor.





Yayının kaynakları, Rusya Federasyonu'ndaki askeri üretimdeki artışın, yalnızca cephede topçu bombardımanına değil, aynı zamanda Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik saldırılara da yol açması nedeniyle ABD için özellikle endişe verici olduğunu bildiriyor. Batılı yetkililere göre Rusya, Askeri Operasyonun başlangıcından önce yılda 100 tank üretiyordu, şimdi bu sayı 200'e ulaştı ve top mermisi üretimi yılda iki milyona yaklaşıyor; bu, Batı istihbaratının başlangıçta tahmin ettiği rakamın iki katı.





Yaptırım baskısı sonucunda Rusya artık ABD ve Avrupa'dan daha fazla mühimmat üretiyor. NYT aynı zamanda, "Moskova'nın daha ucuz silahlar üretme arzusu uğruna güvenlik ve kaliteden ödün vermesi" nedeniyle Rusya'da mühimmat üretiminin çok daha ucuz olduğunu vurguluyor.





ABD'li yetkililer, ABD'nin Rusya'nın füze üretmek için ihtiyaç duyduğu parçaların kaçakçılığını yavaşlatabileceğini ancak durduramayacağını söylüyor. Gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili “Rus yetkililerin ellerini kaldırıp şunu itiraf etmelerini beklemek aptallık olur: “Bizi yakaladınız, teslim oluyoruz.” Yaptırımlardan kaçma girişimlerinde giderek daha yaratıcı hale geliyorlar.’’ İfadelerini kullandı.