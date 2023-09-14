Baltık ülkeleri Rus araçların girişini yasakladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya Rus plakalı araçların girişini yasakladı.





Avrupa Birliği üyesi Estonya, Letonya ve Litvanya Avrupa Komisyonu’nun Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında aldığı kararı uygulayarak ülkeye Rus plakalı araçların girişini yasakladı.





Estonya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu plakalı otomobillerin yaptırımlara tabi olması nedeniyle ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bu kararla Estonya 8 Eylül'de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan yaptırım uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeleri yerine getirmiş bulunuyor" ifadelerine yer verildi.





Yasağın 13 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.





Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan yaptırım uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemelerin Finlandiya tarafından uygulanmayacağı, Rus plakalı araçların ülkeye giriş yapabileceği açıklanmıştı.