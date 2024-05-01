Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet A8 aracı doğruladı: "Yoğun şehir dışı programlarımız için kiralanıyor" /01 Mayıs 2024 00:09

Diyanet A8 aracı doğruladı: "Yoğun şehir dışı programlarımız için kiralanıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı, makam araçlarıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Başkanlık, makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığını, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığını bildirdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edildi.

Başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016'da, 2010 model bir aracın Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."
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